Hastanede "Deprem" tatbikatı

Bingöl'ün Solhan İlçesinde hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

'Hastane Afet Planı' kapsamında Solhan Devlet Hastanesi personeline deprem ve sonrasında olası bir yangın durumunda ve şok geçirmiş vatandaşa yapılacak müdahalelerle ilgili tatbikat yapıldı. Tatbikata hastane personelinin yanı sıra itfaiye ile polis ekipleri de katılarak destek verdi. Acil durum alarmı ve anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği meydana gelen depremin paniği ile düşerek yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü.Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Hastane Başhekimi Dr. Murat Döger, gerçeğe yakın bir tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bilgi veren hastanenin Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez ise , “Emniyet ve itfaiye ekipleri arkadaşlarımızın da katıldığı ve gerçeğe ne kadar yakın olabiliyorsa öyle tatbikatımızı yaptık. Diyelim ki bir afet olduğunda hastaneye aynı anda 30 hasta geldi, hangi personel nere de görevli, görevi nedir, hastane başhekiminin emrinde biz onu uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Yangın çıkardık, personelimize depremi anlattık, deprem olduğunda neler yapılmalı, neler yapılmamalı, evimizde bir yangın çıktığında o anda neler yapılmalı gibi konuları personelimize uygulamalı olarak aktardık" dedi.