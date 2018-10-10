Hırsızlar tarafından "Levye" ile darp edildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık meydana gelirken, başka bir istasyonda ise hırsızlık için geldiği tahmin edilen şüpheliler, iş yerinde bulunan genci levye ile darp etti.

Edinilen bilgiye göre, ilk hırsızlık olayı 7 Ekim tarihlerinde gece yarısı bir akaryakıt istasyonunun büfesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, büfeden bin 500 TL nakit para ve çok sayıda sigara çaldı. İkinci hırsızlık olayı girişimi ise dün sabaha karşı başka bir istasyonda yaşandı. Şüpheliler, geldikleri istasyonda bulunan iş yeri sahibinin oğlu Muhammed Adil Yardımcıyı levye ile darp etti. Yardımcı'nın sesini duyan ağabeyinin dışarı çıkması ile 2 şüpheli olay yerinden benzini yok dedikleri araçlarına binerek kaçtı. Hırsızlık ve darp olayı ile ilgili güvenlik güçlerinin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Yardımcı, “Dün saat 04.30 sıralarında istasyonda yatıyordum 1.65 boylarında yüzü açık biri gelip aracının yolda kaldığını ve bidonla yakıt almak istediğini söyledi. Bidon olmadığını ve emniyetten imzalı evrakla gelmesi gerektiğini söyledim. Tam kapıyı kapatacağım sırada duvarın arkasında saklanmış biri, uykulu halimle saldırıp kafama levyeyle vurmaya başladı. İlk darbede gözlerim karardı. Ardından 4-5 levye darbesi daha aldım. O an bile rüyada olduğumu sanıyordum. Reaksiyon gösteremiyordum. Abimin arkada uyuduğundan haberleri yoktu, biraz ses çıkarttım. Abim kapıyı açtığı gibi hemen kaçtılar. Çok hızlı koşuyorlardı. Abimle onları kovaladık ana yola vardığımızda onlar yaklaşık 100 metre ilerde pak halindeki araca binip Muş yolundan kaçtılar. Bende o an 155'i aradım eşkallerini ve aracı tarif edip hastaneye gittim. Başıma 8 dikiş atıldı” dedi.