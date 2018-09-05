Hoşaf milli içecek olarak kafelerde

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ziraat Odası ve İl Ziraat Mühendisleri Odası tarafından çiftçilere destek amaçlı meyve bahçelerinden toplanan ürünlerle yapılan hoşaf, kent merkezinde bulunan Piramit Cafe’de menüye eklendi. Amaçlarının gazlı içeceklere karşı bir alternatif çıkarmak olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yener, Piramit Cafe’nin bu alternatife öncülük ettiğini söyledi. Yener, “Bilindiği üzere hoşaf yaş ve kurutulmuş meyvelerden elde edilen bir içecek. Vitamin ve mineral olarak zengin olan bu içeceğimiz, meyvelerin kaynatılması sonucu elde ediliyor. Yaz aylarında doğada çiftçilerimizin topladığı ürünleri Pazar sıkıntısı yaşamadan elden çıkarması için kafelerde böyle bir etkinlik başlattık. İlimiz genelinde yapmış olduğumuz saha çalışmasında, çiftçilerimizin bahçede yetiştirdiği ürünlerinin geri dönüşünü sağlamak ve gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla yaptık. İşletmelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde çiftçilerimize bir Pazar oluşturup, topladığı ürünleri, hazırladıkları ürünleri buraya getirip pazarlamaları ve müşterilere sağlıklı gazsız içecek sunmalarını istedik” diye konuştu.

İşletme sahibi Servet Ayık ise, “Bu çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Özellikle yaşanan son süreçlerde gazlı içeceklerin satışlarını elimizden geldiğince azaltmaya çalışıyoruz. Yerli üretimimiz olmadığı için maalesef gazlı içecekler satılıyor. Bundan sonraki süreçte sağlıklı olan ve gazsız olan hoşafı menüye ekleyeceğiz. Müşterilerimizden gelen tepkiler olumlu olursa sürekli hale getireceğiz” dedi.

Kafeye geldiklerinde hoşaf ikramı ile karşılaştıklarını belirten müşterilerden Bahar Kaya, “Kafeye soğuk bir şeyler içmek için geldik ve hoşaf ikramıyla karşılaştık. Tadını çok beğendik, ilgili kurumdan gelen arkadaşlar içeceği bize tanıttılar. Bundan sonra gazlı içecekler yerine hoşafı tercih etmeliyiz bence. Hoşaf artık milli bir içeceğimiz olsun” şeklinde ifade etti.

İl Ziraat Odası ve İl Ziraat Mühendisleri Odası yetkilileri, daha sonra hazırladıkları hoşafları kafedeki müşterilere ikram etti.