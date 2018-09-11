İçler acısı halde bulunan sıpa, tedavi altına alındı

Bingöl'de taşların arasında yaralı olarak bulunan ve araç çarptığı düşünülen yavru eşek, duyarlı bir vatandaşın sahiplenmesinin ardından veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesinde, Ahmet Zorba yaralı halde taşların arasında yavru eşeği bularak sahiplenip, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi. Hayvanın bulunduğu yere gelen müdürlükte görevli veterinerler, araç çarpması sonucu sağ arka baldırından yaralanan sıpanın tedavisine başladı. Yarasında iyileşme olduğu belirlenen sıpanın, 3-4 gün boyunca veterinerler tarafından pansuman yapılarak gerekli tedavisinin uygulanacağı belirtildi.

Hayvanı yaralı bir şekilde bulup sahiplenen belde sakinlerinden Ahmet Zorba, "İki gün önce bu yavru sıpayı köyde taşların arasında bulduk. Durumu çok feci bir şekildeydi. Koruma altına alıp ilçe tarım müdürlüğüne haber verdim. Sağ olsun arkadaşlar gelip ilgilendiler, ilaçlarını yaptılar. Şu an durumu gayet iyi ve iyiye gidiyor” dedi.

Veteriner Yunus Güler ise, "Sıpanın yaralandığı vatandaş tarafından bize bildirildi. Bizde gelip ilk tedavisini uyguladık. Antibiyotik yapıp yarasını sarıp gerekli müdahalede bulunduk. Şuan için tedavisi 3-4 gün devam edecek. Mümkünse her gün gelip sıpanın tedavisine devam edeceğiz. Gerekli tedaviyi yaptıktan sonra sıpayı hayvan sahibine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Bir diğer veteriner Şeymanur Baştepe de yaralanmanın bir hayvan ısırığı olmadığını tahmin ettiklerini, bir araba çarpması sonucu meydana geldiğini düşündüklerini aktardı.