İl Sağlık Müdürü Budunoğlu’ndan beslenme önerileri

Ramazan bayramında öğün sayısının artması ve daha fazla yemek yeme istediğinden ötürü bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılanabileceğini belirten Budunoğlu, kan şekerini hızla yükselten şeker, çikolata ve hamur işlerinin tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin unutmaması gerektiğini ifade eden Budunoğlu, tüketilecek yiyeceklerin miktarının aniden arttırılmaması gerektiğini söyledi.

Bayram sabahında hafif bir kahvaltıyla güne başlanması gerektiğini belirten Budunoğlu, kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinlerin yenilmemesi gerektiğini kaydetti. Budunoğlu, “Ramazan bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Özellikle bayramda tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar küçük porsiyonlar halinde tercih edilmelidir. İkramda bulunurken ise hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, taze veya kuru meyveler; şerbetler yerine taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata, ayran içecekler sunulmalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kurubaklagiller tüketilmelidir. Yetişkin bireyler imkanlar dahilinde günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmelidirler. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin de hızla yükselmesini engellerler” ifadelerini kullandı.

Kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermesi gerektiğini kaydeden Budunoğlu, şunları söyledi:

“Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre su içilmeli, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata ve az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir. Tüm bireyler dahil ve özellikle de yaşlı ve tansiyon hastaları gün boyu çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri fazla miktarda tüketmemelidirler. Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, Ramazan’dan sonra gece yeme alışkanlığı seklinde sürdürülmemelidir. Bayramda şeker ve şekerli ürünler i aşırıya kaçmayacak miktarlarda almaya ve satın alırken Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli olmasına, son kullanma tarihinin geçmemiş ve ambalajının bozulmamış olmasına dikkat edilmelidir.”