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03 Mayıs 2018 17:07

İlik nakli ile kurtulmuştu, balkondan düşerek öldü

Bingöl’de ablasından alınan ilikle hayata tutunan 3 yaşındaki İlyas, taziye için gittikleri evin balkonundan düştü.

İlik nakli ile kurtulmuştu, balkondan düşerek öldü

03 Mayıs 2018 17:07

13 gündür yaşam savaşı veren küçük İlyas, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesinde bir apartmanda 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuğu bulunan Selim ve Mesure Avcı çiftçinin en küçük çocuğu 3 yaşındaki İlyas Avcı, ailesinin taziyeye gittiği komşusunun oturduğu 3. kattaki evin balkondan düştü. Ağır yaralanan Avcı, önce Bingöl Devlet Hastanesine ardından da Elazığ’a sevk edildi. Elazığ’da özel bir hastanede 13 gündür tedavi gören küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Ablasından alınan ilikle hayata tutunmuştu


Evin hem en küçük hemde tek oğlu olan 3 yaşındaki İlyas’ın 4 aylıkken lösemi hastalığının ortaya çıktığı öğrenildi. Hastalık üzerine ablası İrem’den yapılan ilik nakli ile İlyas’ın 1 yaşına geldiğinde sağlığına kavuştuğu belirtildi. Hayata tutunan İlyas’ın, talihsiz bir şekilde düşerek hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan küçük çocuğun cansız bedeni Bingöl’ün Genç ilçesi Meşedalı köyü Korkut mezrasında gözyaşları arasında toprağa verildi.




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