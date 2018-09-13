Isınmak için girdiği dolapta sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Bingöl'de gece ısınmak için dolabın ızgara kısmına giren ve sıkışan yavru köpek kurtarıldı.

Olay, Solhan İlçesinde bir bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaların gece serin olması ile birlikte ısınmak için dolabın ızgara kısmına girdiği tahmin edilen yavru köpek sıkıştı. Sabah iş yerine geldiğinde köpeğin sıkıştığını fark eden Vehbi Karlı, yeğeninin de yardımı ile kapağı tornavida ile açarak hayvanı kurtardı.

Yavru Köpeği sıkıştığı yerden kurtaran Vehbi Karlı;"Sabah işe geldiğimde ızgaraya sıkışan hayvanı gördüm. Dolaplar çalıştığı için dolapların ısınmasıyla ön taraftan girip arka ızgaraya sığınmış. Korunmaya çalışmış. Aynı zamanda ızgaraya sıkışmıştı. Yeğenim ile beraber tornavida yardımıyla ızgarayı açtık ve çıkmasına yardımcı olduk"dedi.

Bütün insanların hayvanlara karşı, duyarlı olmasını isteyen Karlı,"Neticede onlarda can taşıyor. Ve bunu bütün insanların görmesini, duyarlı olmasını, hayvanlara karşı iyi olmalarını istiyoruz. İyilik iyidir diyoruz” ifadelerini kullandı.