Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) "İyilik Tırı" Bingöl'de çocuklara gıda, giyim, kırtasiye desteğinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında Lösemili çocuklara ve ailelerine yardım ulaştıran LÖSEV, "İyilik Tırı" Bingöl'e geldi. Merkez Recep Tayip Erdoğan Mahallesi Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Bahçesine park edilen tırda, gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, gibi yardım malzemeleri lösemili çocuklara ve ailelerine dağıtıldı.Gönüllüler de yardımların çocuklara ve ailelere ulaştırılması sırasında görevlilere yardımcı oldu.

İyilik Tır'ının 81 ili dolaştığını belirten LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Aslı Boynueğri, lösemili çocuklara ulaşarak yardım dağıtıldığını söyledi.

Bağışçıların yaptığı yardımlarla yardım malzemelerinin toplandığını aktaran Boynueğri, “Bingöl'deki lösemili çocuklar ve ailelerini mutlu etmek için Ankara'dan geldik. Gün boyu ürünleri dağıttıktan sonra Bingöl'den ayrılacağız. Lösemili bir çocuğun ihtiyacı olabileceğini düşündüğümüz her şey bugün burada mevcut. İhtiyaçları doğrultusunda buradaki malzemelerden seçip, alıyorlar”ifadelerini kullandı.

Lösemili çocuklar, daha sonra bir alışveriş merkezine götürülerek, oyunlar oynadı.