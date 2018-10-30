Kadınların çamurdan ürettikleri ürünler görücüye çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura şekil veren kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Genç ilçesinde belediye tarafından Sodes destekli ‘Hünerli Eller İş Başında' projesi yapıldı. Proje kapsamında 16 kadın, kursta aldıkları eğitimle çamura şekil vererek çeşitli eşyalar yaptı. Kadınların yaptığı çanaktan çömleğe bir çok ürünle sergi açıldı. Genç Belediyesi Taziye evi bahçesinde gerçekleşen sergi açılışına Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Hadi Topraktan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 16 kadının projeden faydalandığını belirten İlçe Belediye Başkanı Topraktan, “Bu proje, bizim kültürümüzle yakından ilgisi olduğu için bunu tercih ettik. Yaklaşık 3 aydır bu proje faaliyete girdi. 16 civarında sadece bayan kursiyerimiz var. Kursumuz yalnızca bayanlara yönelik değil, erkeklere hitap ediyordu. Ama sadece bayanların ilgisi daha fazlaydı. Bayanlarımız, hem kendilerinin geleceği açısından hem bilgi, becerilerini geliştirme açısından hem de hayatını kazanma açısından bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirdi. Ürünlerini görücüye çıkaran kursiyerler, burada yaptıklarını satışlardan kazanç elde edecek ve ilçede bunun pazarını oluşturacaklar”ifadelerini kullandı.