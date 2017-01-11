Kan stokları yüzde 50 azaldı

Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Süleyman Koç, ülke genelinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, kan stoklarının yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.

Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi, Bingöl’de eski adliye binası konferans salonunda kan bağış kampanyası başlattı. İki gün sürecek kampanya öncesi yapılan çağrıya kulak veren Bingöllü vatandaşlar, eski adliye binasına giderek kan bağışında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Süleyman Koç, kan stoklarının yüzde 50 oranında azaldığını söyledi. Koç, “Bugün ve yarın Bingöl’de eski adliye binasında kan bağış faaliyeti yapmaktayız. Malumunuz son dönemlerde ülke genelinde ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Kış şartlarından dolayı kan stoklarımız yüzde 50 oranında azalmış durumda. Bölge olarak ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Diyarbakır bölge olarak, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bingöl’den oluşan 6 kente hizmet etmekteyiz. Bu 6 ildeki 46 hastanenin kan ihtiyacını bizler karşılamaktayız.” dedi.



“Kan stokumuz kritik seviyenin altında”

Bölgedeki kan stokunun da kritik seviyenin altına indiğini ifade eden Koç, şunları söyledi:

“Dolayısıyla hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılamak noktasında ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Hastanelerde umutla kan bekleyen ve ameliyat olması gerekirken, sırf kan bulunamıyor diye ameliyatı ertelenen hastalarımız var. Bizim amacımız bu hastanelerde umutla kan bekleyen hastaların mağduriyetlerini gidermektir. Bu doğrultuda Bingöl’de iki günlük kan bağış faaliyeti yapmayı hedefledik. Bu iki günde en az 250 ünite kan toplamayı hedefliyoruz. Şuana kadar 50 ünite kan toplamış bulunuyoruz ve sağ olsunlar Bingöl halkı duyarlılığını göstermeye devam ediyor. Yoğun bir ilgiliyle karşı karşıyayız. Son olarak şunu belirtmek istiyorum, bağışlanacak bir ünite kanla hastanelerde umutla bekleyen 3 hastanın hayatını kurtarabilirsiniz.”

Kızılay tarafından yapılan kan bağış çağrısı üzerine kan verdiğini belirten İbrahim Kılıç, “Kampanyaya destek vermek için buradayız. ‘Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır’ bilinciyle buradayız. İnşallah hayırlara vesile olur ve kan stokları artar” diye konuştu.