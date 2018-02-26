Kara Avcılığı sezonu kapandı

Kara Avcılığının belirli tarihler arasında yapıldığını belirten Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Aslan Maç, 2017-2018 kara avcılığı av sezonunun kapandığını açıkladı.

19 Ağustos 2017 tarihinde başlayan av sezonunun 25 Şubat 2018 tarihi ile kapandığını vurgulayan Maç, “ Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, 2017-2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu 19 Ağustos 2017 tarihinde başlamış ve 25 Şubat 2018 tarihi itibariyle kapanmıştır. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır” dedi.

Belirlenen tarihler dışında avlananlar hakkında yasal işlem başlatılacağını belirten Maç, yasa dışı faaliyetlerde bulunanların Orman ve Su İşleri İl Şube , Orman İşletme Müdürlükleri, jandarma ve emniyet birimlerine bildirilmesinin gerektiğini vurguladı.