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17 Eylül 2017 13:21

Karacehennem ormanlarında PKK’ya darbe

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Karacehennem ormanlarında PKK’ya darbe

17 Eylül 2017 13:21


Valilik, Bingöl İl Jandarma ekiplerinin Karlıova ilçesi Karacehennem ormanları bölgesinde, BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 16 Eylül 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-85 operasyonu neticesinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.


Valilik, operasyonda, 1 Adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ve Dürbünü, 1 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet Baretta marka Tabanca, 1 Adet RPG-7 Roketsavar Silahı, 4 Adet RPG-7 Roketsavar Silah Mühimmatı, 20 Adet Uçaksavar Mühimmatı, 2 Adet El Bombası, 1 Adet Glock marka Tabanca Şarjörü, 3 Adet EYP Düzeneği, 1 Adet Büyük Telsiz, 1 Adet Küçük Telsiz, 1 Adet Gece Görüş Dürbünü, 2 Adet Sırt Çantası, Muhtelif Adet Fünye, Fitil, Muhtelif miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.




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