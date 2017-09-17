Karacehennem ormanlarında PKK’ya darbe

Valilik, Bingöl İl Jandarma ekiplerinin Karlıova ilçesi Karacehennem ormanları bölgesinde, BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 16 Eylül 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-85 operasyonu neticesinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Valilik, operasyonda, 1 Adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ve Dürbünü, 1 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet Baretta marka Tabanca, 1 Adet RPG-7 Roketsavar Silahı, 4 Adet RPG-7 Roketsavar Silah Mühimmatı, 20 Adet Uçaksavar Mühimmatı, 2 Adet El Bombası, 1 Adet Glock marka Tabanca Şarjörü, 3 Adet EYP Düzeneği, 1 Adet Büyük Telsiz, 1 Adet Küçük Telsiz, 1 Adet Gece Görüş Dürbünü, 2 Adet Sırt Çantası, Muhtelif Adet Fünye, Fitil, Muhtelif miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.