Kardeş şehrin heyetleri davul zurna eşliğinde yürüdü

Bingöl Valisi Ali Mantı öncülüğünde Hacılar Camii önünde toplanan Bingöl heyeti, Gümüşhane heyetini davul zurna ile karşıladı. Hacılar Camii önünden dörtyola davul zurna eşliğinde ‘Kardeşlik Yürüyüşü’ gerçekleştiren heyet daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen folklor gösterisini izledi. ‘Ben Anadoluyum’ şiiri ile ülke çapından tanınan Bingöllü şair Hacı Gürhan, yazdığı şiiri bu kez Gümüşhane heyetine okudu.

Bu tip projelerin etkili olacağını belirten Vali Ali Mantı, “İçişleri bakanlığımızın başlatmış olduğu, Kardeş İller Projesinin ülkemizde özellikle bu bölgemizde çok faydalı olacağına inanıyorum. Zaten bunun emarelerini de en güzel şekilde görüyoruz. Her temas iz bırakır. Bu güzel ülkemiz dünyanın en güzel toprağı, Anadolu kucağı, Anadolu coğrafyası. Kadimden beri sulhun, barışın, sükunun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin yurdudur" dedi.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin ilelebet devam edeceğini de vurgulayan Vali Mantı, "Bizim asla ayrılmaya, bölünmeye kata, teflikaya, birbirimize yan bakmaya zamanımızda yok, haddimiz de yok. Biz büyük bir milletiz. Dünyaya, mazlumlara kucak açmış bir milletiz. Nerede başı sıkışan bir mazlum olsa, benim Anadolu’m var, benim Türkiyem var. Nitekim biz dün olduğu gibi bugünde bütün mağdur ve mazlumlara sahip çıkıyoruz. Allah birliğimiz ve kardeşliğimizi Türkiye’de ve tüm dünyada bozmasın. Özellikle Bingöl ve Gümüşhane kardeşliğinin en güzel yerlere gelmesini Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

2 gün sürecek olan etkinlik çerçevesinde Gümüşhane heyeti, çeşitli etkinlik ve gezilere katılacak.