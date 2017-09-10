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10 Eylül 2017 14:06

Karlıova’da geleneksel at yarışları

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde geleneksel at yarışlarının 30’uncusu düzenlendi.

Karlıova’da geleneksel at yarışları

10 Eylül 2017 14:06


Her yıl Karlıova ilçesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen at yarışları, bu yılda ilçeye bağlı Toklular köyünde yapıldı. Köylülerin kendi aralarında düzenlediği at yarışlarına ilçeye bağlı köylerden, Muş’un Varto ilçesi ve Bingöl’den katılanlar oldu. At sahiplerinin kendi aralarında belirlediği yarışta toplam 11 at yeraldı. İki grup halinde 3 kilometrelik mesafede iki tur yarışan atlar, kıyasıya mücadele etti.


Yoğun ilginin gösterildiği at yarışlarında ilk grupta, Varto ilçesine bağlı Çayçatı köyünde Alican Şahin’in atı birinci gelerek bin 800 TL, ikinci grupta ise Karlıova ilçesine bağlı Dağçayır köyünde Müfrit Yılmaz’a ait at birinci gelerek bin 200 TL ödül aldı.




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