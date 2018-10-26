Karlıova'da kısa süreli kar yağdı, kaza meydana geldi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı kısa süreli etkili oldu, okul bahçesindeki öğrenciler mutlu oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı kısa süreli etkili oldu, okul bahçesindeki öğrenciler mutlu oldu. Öte yandan yağış sonrası maddi hasarlı kazada meydana geldi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı beklentisi uyarısının ardından Karlıova ilçesinde kısa süreli kar yağdı. Kar yağışına ders arasında yakalanan öğrenciler, okul bahçesinde o anın tadını çıkardı. Öncesinde yağmur yağması nedeniyle yerler kar tutmadı.
Yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşması sonrası ilçede kaza da meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.