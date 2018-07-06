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06 Temmuz 2018 15:13

Karlıova’da silahlı kavga: 3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Karlıova’da silahlı kavga: 3 yaralı

06 Temmuz 2018 15:13


Olay, Karlıova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden olduğu belirlenen 3 kişi çeşitli bölgelerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Jandarma ekipleri ilçede güvenlik tedbiri alırken, olayla ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.




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