Karlıovada sobalar kuruldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde soğuk havanın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte iş yerlerinde sobalarda kurulmaya başlandı.

Sonhabarın gelmesi ile birlikte bir çok kentte olduğu gibi Bingöl'de de kış hazırlıkları başladı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise iş yerlerine ve evlere sobalar kuruldu. Özellikle akşam saatlerinde açık olan iş yerleri sobalarını şimdiden yakmaya başladı.

Karlıova'nın her yıl soğukla erken tanıştığını aktaran vatandaşlar, bu yıl biraz daha erken soğuğu hissettikleri için sobalarını kurduklarını ifade etti.