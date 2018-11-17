Karlıova'dan kar manzaraları

Bingöl'ün Karlıova ilçesi, bu kış karla erken buluştu. Karın yağmasıyla ilçede güzel görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye genelinde birçok yerde olduğu gibi Bingöl'de de bazı ilçeler beyaza büründü. Bingöl'ün Karlıova ilçesi de karla buluştu. İlçe dün gece yağan kar sonrası beyaza büründü. Parklarda ve ağaçlık alanlarda güzel görüntüler de ortaya çıktı.

Karlıova'da ismine yakışır şekilde kar yağmaya başladığını belirten vatandaşlar, geçtiğimiz kış kara hasret kaldıklarını bu yıl biraz erken geldiğini söyledi.