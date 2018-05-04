Karlıovalılar, şiddete hayır için toplandı

21 Nisan 2018 tarihinde Karlıova ilçesinde 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada 17 yaşındaki öğrenci M.A. bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

İlçede okul aile birliği başkanlıkları ve vatandaşlar bugün Cuma namazı çıkışı basın açıklaması düzenledi. Okul aile birlikleri adına konuşan Hüseyin Hüsnü Tekışık ve Fehmi Demir, yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Barış ve kardeşlik için herkesin duyarlı olması gerektiğini söyleyen Fehmi Demir, “ Bizlere ilk nefesimizi veren, çocukluğumuzu büyüten, gençliğimizi olgunlaştıran, olgunlaşmamızı yaşlandıran dünyamızdır. Sahip olduğumuz en büyük hazine, hüzünlerimizin ve sevinçlerimizin ev sahipliğini yapan bu güzelim yerin kaderi geçmişte olduğu gibi bugün de biz Karlıova sakinlerinin ellerinde bulunmaktadır. Yitirdiğimiz yaşamların son bulması ve barışın, kardeşliğin, dostluğun gelişmesi adına, yarınların daha bir aydınlık olabilmesi için sizleri ortak sorunlar karşısında ortak duyarlı olmaya davet etmekteyiz. Aynı sıralarda okuyup, aynı sokaklarda koşan, aynı gökyüzünü paylaşan, aynı merdivenlerden inip, aynı kapıları kullanan bu güzelim çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Yaşadığımız bu sarsıcı olay etrafında kenetlenip uzlaşma kültürü içinde çözümler üretmemiz gerekmektedir"dedi.

Vatandaşları ortak çözüm noktasına davet eden Demir, “Gelinen aşamada durup düşüneceğiz ve unutmamalıyız ki önümüzde iki seçenek var, ya bu yangına sessiz kalıp odun taşıyacağız ya da yağmur olup söndüreceğiz. Bu süreçten itibaren başlatacağımız çözüm arayışlarına katılımı arttırarak cevap ve çözüm olma adına hepinizi ortak dünya için ortak çabaya davet ediyoruz” diyerek çağrıda bulundu.