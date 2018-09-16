Kırtasiyecilerde yoğunluk arttı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de okulların açılmasına bir gün kala kırtasiye satışlarında yoğunluk arttı.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm okullarda yarın başlayacak olması tatilin son gününde kırtasiye sektöründe yoğunluk oluşturdu.

Kırtasiye ürünleri satan esnaftan Adem Barman, okulların açılmasına bir gün kala yoğunluk yaşandığını ve satışların esnafın yüzünü güldürmeye başladığını ifade etti. Yaklaşık 20 yıldır kırtasiyecilik yaptığını belirten Barman, “Yarın okullar açılacak. Okulların açılmasıyla birlikte yoğunluk ve ilgi alaka daha da fazla olmaya başladı. Yarından itibaren yoğunluk daha çok artacak. Yeni eğitim öğretim yılı için ürün hazırlıklarımızı yaptık. Eğitim sisteminin de güzelleşmesini istiyoruz. Yeni dönemin bütün öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çocuğunun okul ihtiyaçlarını gidermek için kırtasiye kırtasiye dolaştığın belirten Abdullah Şen ise, “Okullar yarın açılacak, haliyle alışveriş durumları da bugünden itibaren başladı. Çocuğum okul ihtiyaçları için gün boyu dolanıyorum. Eksiği olsun istemem” diye konuştu.

Okulların açılacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Nisanur Şen ise, “Okulun açılmasını dört gözle bekliyordum, çok mutluyum. Bence okula gitmek en eğlenceli etkinliklerden biri. Okulda arkadaşlarımız çoğalıyor, öğretmenlerimizden güzel şeyler öğreniyoruz. Ben de bugün babamla gelip, gerekli olan malzemelerimi aldım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.