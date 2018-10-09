Köpeklerden kaçan yaban keçisi ahıra saklandı

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde çoban köpeklerinden kaçan yaban keçisi, ahıra saklandı.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çoban köpeklerinden kaçan yaban keçisi, ahıra saklandı.
Yedisu kırsalında çoban köpeklerinin kovaladığı yaban keçisi, bir vatandaşa ait ahıra kaçtı. Ahır sahibinin haber vermesi üzerine Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, gelerek yaban keçisini koruma altına aldı.
Muayene edilen yaban keçisinin herhangi bir sağlık problemi olmaması nedeniyle tekrar doğal ortamına bırakıldı.