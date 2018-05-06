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06 Mayıs 2018 22:08

Köprüde intihara kalkıştı, Emniyet Müdürü vazgeçirdi

Bingöl’de köprüye çıkarak intihar etmek isteyen şahsı İl Emniyet Müdürü Metin Akay ikna ederek kurtardı.

Köprüde intihara kalkıştı, Emniyet Müdürü vazgeçirdi

06 Mayıs 2018 22:08

İntihar girişiminde bulunan şahsın 2 yıl önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.


Olay, merkeze bağlı Saray Mahallesi’nde bulunan Çapakçur Köprüsü’nde meydana geldi. Akşam saatlerin köprüye çıkan H.İ. (24), parası olmadığı için intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. Şahsı görüp fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis köprüye gelerek güvenlik şeridi oluşturarak intihardan vazgeçirmek istedi. Polis ve bir uzmanın çabasına rağmen şahıs ikna olmadı. İl Emniyet Müdürüyle görüşmek istediğini polislere belirten şahıs, ancak o şekilde ineceğini söyledi. Emniyet Müdürü Metin Akay’ı arayan polisler, intihar girişiminde bulunan şahsı telefonda görüştürdü. Görüşmenin ardından Akay, şahsın yanına geldi.


Emniyet Müdürü Akay, “Seni bu gece polis evinde misafir edeceğiz, cebine harçlığını koyup biletini alacağız sana söz veriyorum” diyerek şahsı intihar girişiminden vazgeçirdi. Akay ve yakın koruması genç adamın koluna girerek köprüden aldı.


Öte yandan intihar girişiminde bulunan H.İ.’nin, 6 Mayıs 2016 tarihinde yine Çapakçur Köprüsü’nde gece yarısı parasız kaldığı için intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.




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