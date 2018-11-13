Bingöl'de kreş öğrencileriyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından periyodik olarak devam eden tatbikatlar çerçevesinde, merkezde eğitim veren bir kreşte öğrencilerle tatbikat yapıldı. Yapılan deprem tahliye tatbikatının ardından öğrencilere, sırası ve sonrasında ne yapmaları gerektiği gibi konular da anlatıldı. Daha sonra çocuklara AFAD Çocuk dergisi hediye edildi.

Deprem tatbikatlarının sadece yetişkin bireylere değil, çocuklara da verilmesi gerektiğini kaydeden AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, kreşlerdeki eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini de ifade etti.