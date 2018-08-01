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01 Ağustos 2018 16:11

Kurala uymayan minibüsçülere ceza yağdı

Eski şehirlerarası otobüs terminalinin ilçe ve köy garajına dönüştürülmesinin ardından çarşı merkezinde bazı noktaları durak olarak kullanmaya devam ettikleri tespit edilen 96 köy minibüs şoförüne 11 bin 904 TL idari para cezası kesildi.

Kurala uymayan minibüsçülere ceza yağdı

01 Ağustos 2018 16:11


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, “Geçen ay hayata geçirilen kararın ardından Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin sıklaştırıldı. Denetimler kapsamında eski garajları kullanmaya devam eden ve çarşı merkezindeki bazı cadde ile sokakları durak olarak kullandığı tespit edilen 96 köy minibüsüne 11 bin 904 TL idari para cezası kesildi” denildi.


Şehir merkezinin trafiğini rahatlatmak, köy ve ilçe garajlarını tek çatı altında toplamak amacıyla alınan karar çerçevesinde Zabıta Müdürlüğünce denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, “Zabıta ekiplerimiz ekipler halinde koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürecektir. Çarşı merkezinde cadde ve sokakları durak olarak kullanan ve eski garajları kullanmaya devam ettiği tespit edilen minibüslere 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15’inci maddesi uyarınca idari para cezası kesilecektir. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecektir. Şehir merkezinde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için atılan bu adıma her kesimin destek olması gerekiyor. Alınan bu karar zorluk yaşatmak için değil, şehir trafiğinin nefes alabilmesi için hayata geçirilmiş uygulamadır” ifadelerine yer verildi.




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