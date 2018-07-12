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12 Temmuz 2018 13:16

Kuran kursu öğrencileri, 15 Temmuz Şehitleri için dua etti

Bingöl’de yaz kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler, 15 Temmuz Şehitleri için dua etti.

Kuran kursu öğrencileri, 15 Temmuz Şehitleri için dua etti

12 Temmuz 2018 13:16


Bingöl Müftülüğü, yıldönümü yaklaşan 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle merkez Ulu Caminde de program düzenledi. Program kapsamında merkezde eğitim gören yaz kuran kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitleri için dua edip, şehit Ömer Halis Demir’in babasına yazdığı mektubu okudu.


Amaçlarının 15 Temmuz’u ve şehitlerini miniklere hissettirmek olduğunu belirten Bingöl İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Şube Müdürü Şemsettin Aydoğdu, “15 Temmuz 2016 yılında bir hain kalkışma oldu. Dünya var olduğundan bu yana devam eden hak ile batıl mücadelenin bir sonucu, ülkemizde geri püskürtülen bir darbe girişimi yaşandı. Bu gençlerimiz, çocuklarımız bunlara şahit oldu. Bu sebeple 15 Temmuz öncesinde cami endeksli bir program düzenledik. Bu programın amacında 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak var. 15 Temmuz şehitlerimizi anma, ruhlarını şad etme ve yine bu gençlerimizin gelecekte bu millete sahip çıkma duygusunu hissetme adına program düzenledik” dedi.




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