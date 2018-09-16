Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Bingöl'de 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Göltepesi Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köylülerin su ihtiyacını karşılamak için açtığı yaklaşık 5 metrelik kuyuya inek düştü. Olayı fark eden köylüler, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla düzenek kurdu. Halatla kuyuya inen itfaiye eri, ineğin ayak ve bel kısımlarını halatla bağladı. İtfaiye aracıyla bulunduğu yerden çekilen inek, yara almadan kurtarıldı.

İneğin teslim edildiği sahibi Selim Oğultekin, ekiplere teşekkür etti.