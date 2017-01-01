“Leğenini kap gel” etkinliğinde öğrencilerin kayma keyfi

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de Sosyal Olmayı Seviyorum Derneği tarafından düzenlenen “Leğenini kap gel” etkinliğine katılan üniversite öğrencileri, leğenle kayarak final sınavlarının stresini attı.

Bingöl’de Sosyal Olmayı Seviyorum Derneği tarafından geleneksel hale getirilen “Leğenini kap gel” etkinliğinin beşincisi düzenlendi. Bingöl Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, buradan servislerle Yolçatı Kayak Merkezi’ne hareket etti. Davul zurna eşliğinde karşılanan öğrenciler, bir süre halay çektikten sonra dernek tarafından dağıtılan leğenleri alarak kayak pistine çıktı. Pistin zirvesinden leğen ve kızaklarla kayan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Final sınavları haftasında stres atan öğrenciler, hafta sonunun tadını çıkardı.

Sosyal Olmayı Seviyorum Derneği Başkanı Osman Topluk, yaklaşık 400 öğrencinin katılım sağladığını söyledi. Bingöl’de farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Topluk, “Üniversite öğrencilerimizin Bingöl’ü daha iyi tanıyabilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Geleneksel hale getirdiğimiz ‘Leğenini kap gel’ şenliğinin beşincisini düzenledik. Etkinliğimize 400’den fazla öğrenci katıldı. Etkinliğimiz, halaylar eşliğinde başladı, leğenle kayak keyfi yapan öğrenci arkadaşlarımıza çiğköfte ikramında bulunduk. Bu etkinliğimizi tertiplemesinde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik, çiğköfte ikramı ve canlı müzikle sona erdi.