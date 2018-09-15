Miniklerden çevre temizliği

Bingöl'de öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

Bingöl'de 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle, özel bir kreşin öğrencileri çevre temizleme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 30 öğrenci, velilileri ve öğretmenleriyle merkez mahalleler de çevre temizliği yaptı.

Çocuklarının küçük yaşta çevre temizliğini öğrenmesinin önemli olduğunu belirten velilerden Ayfer Gölbaş, “Çocuklarımız 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle öğretmenleriyle ve biz velilerle, çevre temizliği yaptı. Mutluyuz, çocuklarımızın kreş döneminde çevre temizliğine önem vermesi, öğrenmesi bizi gururlandırıyor. Umarım vatana, millete hayırlı bir evlat olurlar” diye konuştu.

Öğretmenler de, yapılan etkinlikte duyarlı bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.