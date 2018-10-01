Müşteri, tarladan sebzesini toplayıp kendi alıyor

Bingöl'de bir çiftçi ‘Alacağın sebzeyi kendin topla' uygulaması ile kazanç elde ederken, müşteri de dalından istediği ürünü seçerek alıyor.

Çiftçilik yapan Sedat Akgül, Bingöl- Solhan Karayolu Kervansaray mevkiinde kiraladığı tarlada salatalık, biber, patlıcan, domates ve karpuz yetiştiriyor. Ürünleri yetiştiren Akgül, hasat yapıp aracılara satmak yerine, müşterilerine kendi bahçesinden topluyormuş gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından toplatarak satıyor. Bu yöntemle hem müşteri taze ve organik ürünü kendi seçerek alırken, Akgül'de hasat masrafından kurtuluyor.

Yaklaşık 6-7 yıldır bu sistem üzerinde çalıştığını aktaran Sedat Akgül," Uzun süredir yaptığımız için artık herkes biliyor ve mevsiminde gelip buradan sebzelerini alıyor. Kimi müşteriler zevk için, vakit geçirmek için, kimileri de taze ürünler var diye gelip alıyor. Biraz zorlanıyoruz ama günlük kazancımız çıkıyor"dedi.

Müşterilerinin ilgisinden memnun olan Akgül, tarlada domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun ekimleri yaptıklarını kaydetti.

“Hem ucuza alıyoruz hem kendimiz topluyoruz”

Bahçeden, pazara göre daha uyguna fiyata ürün aldıklarını belirten Gönül Orak, “Çok güzel bir tarla ve mahsulü kendileri yetiştirmiş. Manavdan veya pazardan iki katı fiyatına alacağımıza, buradan hem ucuza alıyoruz hem de kendimiz topluyoruz . Herkese tavsiye ediyorum . Böyle yerler daha organik, daha temiz. En azından ne aldığımızı, ürünümüzü görüyoruz”ifadelerini kullandı.

Yeri olduğu için görerek aldığını aktaran Veysi Kaçmaz ise,"Marketlerden veya manavlardan aldığımızda ürünün nereden geldiğini bilemiyoruz ama burada görüyoruz. İstiyoruz ki, her zaman yerli üretim olsun ve daha çok böyle alanlar oluşturulsun"diye konuştu.