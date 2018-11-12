Narko köpek ‘Alice' ilgi odağı oldu

Bingöl'de madde bağımlılığını uyarmak için stant kuran polisin narko köpeği ‘Alice' çocukların ilgi odağı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bingöl Şube Başkanlığı tarafından Dörtyol saat kulesi önünde ‘Madde Bağımlılığı ile mücadele' standı açıldı. Açılan stantta vatandaşlara broşürler dağıtılıp, madde bağımlılığına dikkat edilmesine konusunda bilgiler aktarıldı. Polisin uyuşturucu ile mücadele konusunda en büyük yardımcısı olan kentteki narko köpek ‘Alice' ise en çok çocukların ilgisini çekti. İlgi odağı olan 1 yaşındaki narko köpek, çocuklar fotoğraf çektirdi.

Periyodik olarak stant açtıklarını belirten Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca, amaçlarının vatandaşları madde bağımlılığına karşı bilgilendirmek olduğunu söyledi.