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25 Temmuz 2018 11:51

Nehir suları yükseldi, 4 genç mahsur kaldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde suların yükselmesi sonucu ada üzerinde mahsur kalan 4 genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nehir suları yükseldi, 4 genç mahsur kaldı

25 Temmuz 2018 11:51


Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesindeki Murat Nehri yakınlarında piknik yapmaya giden 4 üniversite öğrencisi, suların az olması nedeniyle nehir üzerinde bulunan bir adacığa çıktı. Adacık üzerinde bulunan gençler, baraj kapakların açılmasıyla birlikte suların yükseldiği ada üzerinde mahsur kaldı. Civardaki balıkçıların mahsur kalan gençleri fark etmesi üzerine olay yerine ilçede itfaiye ekipleri sevk edildi.


Genç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla 4 genç mahsur kaldıkları adadan botla kurtarıldı.




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