Nehir suları yükseldi, 4 genç mahsur kaldı

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesindeki Murat Nehri yakınlarında piknik yapmaya giden 4 üniversite öğrencisi, suların az olması nedeniyle nehir üzerinde bulunan bir adacığa çıktı. Adacık üzerinde bulunan gençler, baraj kapakların açılmasıyla birlikte suların yükseldiği ada üzerinde mahsur kaldı. Civardaki balıkçıların mahsur kalan gençleri fark etmesi üzerine olay yerine ilçede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Genç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla 4 genç mahsur kaldıkları adadan botla kurtarıldı.