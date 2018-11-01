Öğrenciler, engellilerle bir araya geldi

Bingöl'de üniversite öğrencileri, engelli bireylerle bir araya geldi.

Bingöl'de bir grup üniversitesi öğrencisi, Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini ziyaret etti. Dernektekilere çiğ köfte süprizi yapan öğrenciler, sosyal sorumluluğun önemine değindi.

Dernek Başkanı Bahattin Tüz ise, üniversite öğrencileri ile güzel bir organizasyonda bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Farklı şehirlerden Bingöl'e gelip üniversite okuyan öğrencilerinin, buradaki dezavantajlı bireylerle vakit geçirmesinin güzelliğini aktaran Tüz,benzer etkinlikler için her zaman herkese kapılarının açık olduğunu, böyle örnek programları her zaman istediklerini kaydetti.