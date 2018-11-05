Öğrenciler, Lösemi'ye dikkat çekmek için maske taktı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrenciler, lösemiyle mücadele eden çocuklar için maske takıp farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Yeni Yerleşim Ortaokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yaptı. Öğrenciler “Kim korkar lösemiden” sloganıyla yaptıkları etkinlikte dövizler hazırlayarak maske taktı.

Amaçlarının lösemili çocuklara destek olduğunu aktaran öğrenciler, lösemi ile mücadele eden herkesin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.