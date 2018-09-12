Öğretmenlerden, seminer arası anlamlı çalışma

Bingöl'de bir okulda öğretmenler, seminerlerden artan zamanda bahçeye çizimlerle oyun alanı hazırladı. Uyum haftası kapsamında okula başlayan öğrenciler ise hazırlanan alanda oynayarak keyifli vakit geçirmeye başladı.

Merkezde bulunan Atatürk İlkokulu öğretmenleri, seminerden arta kalan zaman öğrencilere daha iyi bir okul ortamı oluşturabilmek için okul bahçesine oyun çizgileri çizdi. "Okulumuz renklensin, öğrencilerimiz eğlensin" adını verdikleri ve yaklaşık bir hafta süren çalışma sonucunda tamamlanan alanda çocuklar oynamaya başladı.

Okul bahçesinin geniş olduğunu ve geçtiğimiz yıl verimli bir şekilde kullanamadıkları için böyle bir çalışma düşündüklerini belirten Sınıf Öğretmeni Güldane Atmaca, bahçeye köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım, sek sek, tırtıl, pusula, Sos, Taş, kağıt, makas, mendil kapmaca gibi oyunların oynanacağı alanlar oluşturduklarını söyledi.

Eğitimin sadece sınıf içinde olmasını istemediklerini aktaran Atmaca, "Çocuklarımız ders arasında doyasıya oynasınlar, güzel vakit geçirsinler diye bu projeyi düşündük ve öğretmen arkadaşlarla hayata geçirdik. Mendil kapmaca, sek sek çalışması, yağ satarım bal satarım, öğrenciler için pusula çalışması, labirent, köşe kapmacalar gibi her yaşa hitap eden bir çalışma yaptık. Birinci sınıf, anasınıfı ve dördüncü sınıfa kadar eğitim veren bir okuluz. Öğrencilerimiz çok mutlu, uyum haftasında ders aralarına zevkle çıkıyorlar. Oyun oynadıktan sonra da heyecanla tekrar sınıflarına dönüyorlar” dedi.

Öğretmenlerin fedakar bir çalışma yaptıklarını belirten velilerden Songül Gazioğlu, “Öğretmenlerimiz yaz sıcağına aldırmadan çok güzel çalışmalar yapmış.Tatillerini erkenden bitirip çocukların gelişimi için önemli bir çalışma hazırlamışlar. Çocuklarımızın çok hoşuna gitti, bizde veli olarak çok beğendik. Öğrenciler ve veliler adına emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ders aralarında bahçede çok eğlendiklerini belirten öğrenciler ise, öğretmenlerinin bu çalışmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.