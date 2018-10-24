Okul pansiyonu tavanında alçıpan koptu, 3 öğrenci yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir okulun pansiyonunun tavanında alçıpanın kopması sonucu 3 öğrenci hafif yaralandı.

Olay, Solhan ilçesinde bulunan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Öğrencilerin etüt salonunda ders çalıştığı sırada tavanın alçıpanı koparak düştü. Olayda 3 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. ilk müdahalenin ardından öğrenciler, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerden Bahattin Genç, “Etüt salonunda ders çalışırken tavan üzerimize çöktü. Biz üç arkadaştık. Gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Velilerden Murat Genç de, benzer durumların daha önce de yaşandığını, önlemler alınmadığı durumda çocuğunu okula gönderemeyeceğini söyledi.

Velilerinden Yunus Şener ise, “Öğrenciler etüt yaparken başlarına alçı düşüyor. Hemen bize haber verildi geldik hocalarımız bize durumu izah ettiler. Görüntüleri gördüğümde açıkçası öğrencimin hayatından kuşkulanmaya başladım. Bugün ucuz atlattık ama acaba yarın tekrar olabilir mi. Daha önce de böyle bir durum yaşanmış ilk değilmiş. Herhalde müteahhitler başlarından savurmuşlar. Bu konu hakkında bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Zaten gerekli tutanakları tutmuşlar. Artık öğrencilerimizin hayatından kuşkulanmak istemiyoruz. Bugün bizimkine bir şey olmadı yarın bir başkasına bir şey olmayacak değil. Biran önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.