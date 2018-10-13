Okul pansiyonuna kitaplık kurdular, kitap desteği bekliyorlar

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yatılı bir lisenin pansiyonuna kitaplık kurulurken, kitap desteği için de kampanya başlatıldı.

İlçede bulunan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonuna dinlenme ve kitaplık alanı kuruldu. Kurulan kitaplık ile birlikte öğrencilerin okuma alışkanlıkları kazanmaları için yeterli kitabın temin edilmesi amacıyla da kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında lise öğrencilerinin okuyabileceği kitaplar gönderilmesi istendi.

Oluşturdukları dinlenme ve kitap okuma alanıyla öğrencilerin okuma alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığını belirten öğretmenlerden İç Mekan Tasarım Alan Şefi Onur Çelik, kitap ihtiyaçlarının olduğunu ve lise öğrencilerinin okuyup kendini geliştirebileceği kitapları göndermek isteyenlerin desteğini beklediklerini söyledi.