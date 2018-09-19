Öldürülen teröristlerin keskin nişancı tüfekleri ele geçirildi

Bingöl'de geçtiğimiz hafta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve birinin gri listede olduğu belirlenen operasyonun devamında 2 kanas keskin nişancı tüfeği , 4 adet el bombası ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

13 Eylül 2018 tarihinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Silahlı İnsansız Hava Aracı desteğiyle terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Aşağıköy kırsalında operasyon düzenlenmiş, 2'si kadın 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda öldürülen teröristlerden birinin ise örgütte keskin nişancı tüfeğini kullanan ve terör arananlar listesinde 300 bin TL ödüllü gri kategori de aranan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen olduğu ortaya çıkmıştı.

Eylem hazırlığında oldukları tespit edip etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu bölgede Jandarma Özel Harekat timleri tarafından belirlenen 2 sığınağa operasyon düzenlendi. Sığınaklarda 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet el bombası, 2 adet telsiz, 9 adet şarjör, 107 adet kanas mühimmatı,3 adet fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı, hafıza kartları ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama da da," İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 4 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği merkez ilçesi Aşağıköy Köyü Hasar Deresi Mevkiinde 18 Eylül 2018 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde BTÖ mensupları tarafından kullanılan 2 adet sığınak içerisinde,2 Adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği,4 adet el bombası,2 adet el telsizi ve çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"denildi.