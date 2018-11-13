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Otomobil takla attı: 1 öldü, 5 yaralı

Bingöl’de meydana gelen kazada otomobil takla attı.

Bingöl'de meydana gelen kazada otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.


Kaza, Bingöl-Karlıova yolu üzerinde Bozguncuk köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Uçan idaresindeki 01 V 1980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.


Kazada, otomobilde bulunan İsa Uçan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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