Otomobil takla attı: 1 öldü, 5 yaralı

Bingöl'de meydana gelen kazada otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Bingöl-Karlıova yolu üzerinde Bozguncuk köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Uçan idaresindeki 01 V 1980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan İsa Uçan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.