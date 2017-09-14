(Özel haber) Öğretmenler, öğrenciler için okulu renklendirdi

Merkeze bağlı Yeşilyurt İlköğretim ve Ortaokulu öğretmenleri örnek bir çalışma yaptı. Okul Müdürü Ali Alın ve öğretmenler, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla okulu hem boyayıp hem de çeşitli eğitim amaçlı çizimlerle renklendirdi. Çoğunun taşıma sistemiyle eğitime geldiği toplam 600 öğrencisi bulunan okulu renklendiren öğretmenler, amaçlarının hem okulu daha güzel bir hale getirmek hem de öğrencilerin rahat hissetmesini sağlamak olduğunu aktardı.

Okulun sadece eğitim ve öğretim amaçlı kullanmadığını göstermek adına öğretmenler ile birlikte böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Okul Müdürü Ali Alın, “Bingöl’ün en büyük taşıma merkezi olan okulumuzda, birçok öğrenci köyden gelip burada okuyor. Köyden gelen öğrencilerimizin kendilerini daha değerli, daha konforlu, daha eğitim adına ulaşabilecekleri materyalleri önüne sunmak adına çalışma yaptık. Okulun koridorlarını, öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bilim sokağı, değerler eğitimi ve sanat sokağı adı altında düzenledik. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Eğitim ve öğretim adı altında değerlerle birlikte bilim ve sanatın da önemli olduğunu öğrencilere koridorlarda hissettirmek istediklerinin altını çizen Alın, çocukların ufuklarını genişletmek, daha farklı materyaller sunmak ve var olan hayatın dışında da bir hayatın olduğunu anlatmak adına, öğretmen arkadaşlarıyla gayret ettiklerini kaydetti.

Okulu güzelleştirmek ve öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim görmesi için çalıştıklarını ifade eden İngilizce Öğretmeni İlknur Bünül ise “Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce okulumuzu güzelleştirmek adına, boya çalışması yapalım istedik.Öğrencilerimiz kendilerini daha rahat hissetsinler, okul ortamı daha eğlenceli olsun diye, öğrencilerimiz için bunları yaptık. Öğrencilerimiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz her şey onlar için” ifadelerini kullandı.