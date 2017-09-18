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18 Eylül 2017 17:07

Parklar onarılmaya başlandı

Bingöl Belediyesi kent genelinde bulunan 19 parkın onarım işine başladı.

Parklar onarılmaya başlandı

18 Eylül 2017 17:07

Çalışma kapsamında aydınlatma, oturma alanları ve oyun grupları yenilenecek.


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 19 parkın yenilenmesi işine Yenişehir Mahallesinde bulunan Filistin Parkı’ndan başlandığı belirtildi.


Açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılan ihalenin sonuçlanmasıyla parkların onarımına başlandı. Çalışma kapsamında mevcut parkların çevre aydınlatmaları, oyun grupları, sert zeminleri barbekü alanları, kamelyalar ve piknik alanları yenilenecek. Çalışma kapsamında, parklardaki yeşil alanlara çok sayıda bitki ekilecek. Aydınlatmalar, oturma alanları ve gezinti alanları da daha ideal hale getirilecek” denildi.




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