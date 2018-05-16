Ramazan’da dengeli beslenme uyarısı

Mehmet Emin Gündoğdu, sağlıklı beslenme için Ramazan’da oruç tutulmayan saatlerde en az iki öğün yemek yenilmesi gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Ramazan boyunca yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için çeşitli uyarılarda bulundu.

Sahurun önemine değinen İl Müdürü Dr. Gündoğdu, “Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesi vücut için oldukça zararlı. Çünkü 16 saat olan açlık sınırı ortalama 20 saate çıkıyor. Bu da vücudun kan şekerinin daha erken düşmesine ve günün verimsiz geçmesine neden oluyor. Sahur öğünü ağır, yağlı yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için kilo alma riski artıyor”dedi.

Sahurda özellikle süt ve süt ürünlerinden oluşan bir kahvaltının yapılabileceğini ifade eden Gündoğdu, bunun yanında çorba veya zeytinyağlı yemeklerin de tüketilebileceğini kaydetti.

"En az 2, 2,5 litre su içilmesi gerekiyor"

Kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi besinlerin midenin çabuk boşalmasına neden olduğuna dikkat çeken Gündoğdu," Aşırı acıkma sorunu olanların sahurda bu besinlerden uzak durması şart. Aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemeklerle hamur işleri de sahur sofralarında yer almaması gerekir. Günün oruçsuz kısmında ortalama en az 2, 2,5 litre su içilmesi gerekiyor. Suyunun yanında ayran, taze sıkılmış meyve sebze suları, sade soda gibi sıvılar da sık sık tüketilmesi de gerekiyor. İftarda tek seferde büyük porsiyonlar yerine, belirli aralıklarla azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmeli. Yemeklerin çiğnenme şekli de oldukça önemli, iyice çiğnenmeli. Hafif bir kahvaltı yaptıktan 10-15 dakika sonra az yağlı et, sebze yemeği ya da salatayla iftara devam edilebilir. İftar ve sahur sofralarından, lif oranı yüksek yiyecekler eksik edilmemeli. Sahurdan sonraki ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tüketilmeli”diyerek bilgi verdi.