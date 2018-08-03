Sağlıklı içecek hoşaf

Bingöl İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ziraat Odası ve İl Ziraat Mühendisleri Odası tarafından hoşaf ikramı yapıldı. Cuma namazı çıkışı vatandaşlara ikram edilen hoşaflarda katkı maddesi bulunmadığı belirtildi.

Meyve bahçelerinden toplanan ürünlerle hoşaf yaptıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yener, amaçlarının gazlı içeceklere karşı daha sağlıklı bir alternatif sunmak olduğunu söyledi.

Çiftçilerinde bu sayede ek bir kazanç elde edeceğinin altını çizen Yener, “Amacımız gazlı içeceklere karşı, daha sağlıklı ve içinde katkı maddesi bulunmayan bir ürün ortaya çıkarmak. Öte yandan, doğada yetişen meyvelerin heba olup gitmesini önlemek istedik. Çiftçilerimizin, tüketicilerimiz elde ettiği ürünleri kendi doğasından alıp hiçbir katkı maddesi katmadan evlerinde, kendi gözetimlerinde sağlıklı bir şekilde pişirip bunu sağlıklı bir şekilde tüketebilir. Bu farkındalığı oluşturduğumuz zaman, çiftçilerimiz hem ellerindeki ürünleri satabilecek hem de halkımıza daha sağlıklı bir ürün sunmuş olacağız. Bu yaparken hedeflerimiz durum ise lokantalarda, kafelerde ikram edilen gazlı içeceklerin yanında bu tür ürünlerinde menüye alınması ve tüketilmesini sağlamak. Bu fikir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün fikriydi. Bizlerde yardımcı olduk. Halkımız bu içeceğe güveniyor ve içiyor çünkü içinde şeker yok” dedi.

Milli içecek olan ayran birde hoşafı eklediklerini belirten Yener, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş dönemlerde yapmış olduğu bir açıklamada milli içeceğimizin ayran olduğunu ve ayranı milli içecek ilan etmişti. Bizlerde, cumhurbaşkanımızın milli içecek çağrısında bir ek olarak hoşafı ekledik. Umarım bundan sonra yerli ve sağlıklı ürünlerimiz tercih edilir” diye konuştu.