Saman yüklü kamyonlara dikkat

Ekin hasadının yapılmasının ardından saman ticareti de Bingöl gibi bir çok şehirde başladı.Hayvancılık ile uğraşanların kış hazırlığı için satın aldığı samanlarda kamyonlarla taşınıyor. Kilogramda hafif olduğu için kamyon kasasının iki katından fazla yüklenen samanlar nedeniyle trafikte de zaman zaman tehlike oluşuyor.

Bingöl’ün Genç ilçesinde de kasasının iki katından da fazla samanla seyir halinde olan kamyon dikkatlerden kaçmadı. Sol şeridi kullanan kamyon nedeniyle aracı geçmek isteyen bazı araçlarda karşı şeridi kullanmak zorunda kaldı.

Emniyet yetkileri, özellikle saman ve benzeri yük taşıyan kamyonların aşırı yüklenmemesini ve yolun sağ şeridini kullanmaya özen göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.