Şehitlerin isimleri ölümsüzleştirildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde PKK terör örgütü tarafından yapılan hain saldırılar sonucu şehit olan 2 polis ile 1 güvenlik korucusunun isimleri ilçedeki okullara verilerek ölümsüzleştirildi.

Genç Kaymakamlığınca terör saldırısında şehit edilen polisler ve güvenlik korucusunun isimlerinin yaşatılması istemiyle Bingöl Valiliği’ne sunulan teklif kabul edildi. İlçe kaymakamlığı, şehit polis memuru Hakan Akdere’nin ismini kültür merkezine, şehit polis memuru Murat Yıldırım’ın ismini Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, şehit güvenlik korucusu Mehmet Koçdagı’nın ismini ise Genç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verdi.