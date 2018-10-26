Şeytan ve Munzur Dağlarına mevsimin ilk karı düştü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Şeytan Dağı'na, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise Munzur Dağlarına mevsimin ilk karı düştü.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yağmur yağışı belirli aralıklarla devam ederken, ilçede bulunan 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağları, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Dağa yağan karın sis ile bir araya gelmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise Munzur Dağının yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. 3 bin 370 rakımlı Munzur dağlarının beyaza bürünmesi güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.