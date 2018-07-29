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29 Temmuz 2018 14:45

Solhan’da çocuklar için turnuva düzenlendi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Kur’an kursunda eğitim gören çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi.

Solhan’da çocuklar için turnuva düzenlendi

29 Temmuz 2018 14:45


Solhan ilçesinde 8-15 yaş arası gençleri camiye teşvik etmek için futbol turnuvası düzenlendi. Kültürel Atlı Spor Kulübü tarafından imam hatiplerin talebi üzerine çocukları camiye teşvik etmek amacıyla 220 öğrencinin katılımıyla camiler arası futbol turnuvası düzenlendi.


Turnuvayı tamamen çocukları camiye teşvik etmek kulüp başkanı Abdullah Kurtaran,amaçlarından birinin de gençleri kötü alışkanlıklar uzak tutmak olduğunu söyledi.


Turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler ödüller verildi.




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