Solhan'da ilçe protokolü ve öğrenciler çöp topladı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yüzlerce öğrenci ve ilçe protokolü sokaklarda çöp toplayarak örnek oldu.

Solhan'da İlçe Gençlik Merkezi tarafından organize edilen ve yaklaşık 8 bin kişinin farklı alanlarda katıldığı ‘Sen Yoksan Bir Kişi Eksiğiz' programı kapsamında çevre temizliği yapıldı. Bir çok öğrenci kendi okullarının bulunduğu sokaklarda çöp toplarken İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş ve Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar ise D-300 karayolunda yol boyu çöp topladı.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Kaymakamı Fatih Okumuş, “İlçe Gençlik Merkezimizin ‘Sen Yoksan Bir Kişi Eksiğiz' programı kapsamında temiz çevre parolasıyla bugün yüksekokul öğrencileri, lise öğrencileri, kurum amirleri, belediyemiz, gönüllülerle beraber çevre temizliği faaliyeti yaptık. Bu çevre hepimizin çevresi, ortak çevredir. Çevrenin ikamesi, çevrenin yedeği yoktur. Çevre bir tanedir. Günümüzde özellikle toprağı, suyu, havayı hunharca kirletiyoruz. Fabrikalar aracılığıyla, atıklar aracılığıyla olsun tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın duyarsız hareketleri neticesinde çevre çok ciddi anlamda kirleniyor. Özellikle plastik ve metal çöpler yanında izmarit, kağıt ve buna benzer çöplerinde sağlıklı bir şekilde deşarj edilmesi noktasında belediyemize ve vatandaşlarımıza yardım amaçlı bir farkındalık yapmış olduk”dedi.

Amaçlarının insanlara çevre bilincini aşılamak olduğunu ifade eden Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ise "Tabi temizlik belediyemizin sorumluluğundadır. Biz aslında elimizden geleni yapıyoruz ama burada yapmak istediğimiz vatandaşı da yanımıza almak bu ilçenin sadece belediyeyle temizlenemeyeceğini onlarında bizim elimizden tutması gerektiğini bu anlamda tabiri caizse onları da aramıza çekmektir. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha temiz bir Solhan göreceğiz. Bun anlamda bütün esnaflarımızı, vatandaşlarımızı yardımcı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.