Solhan'da öğrenciler fidan dikti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 260 öğrenci ‘Eğitimle Yeşermek' Projesi kapsamında fidan dikti.

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun hazırladığı ‘Eğitimle Yeşermek' Projesi kapsamında Erkek İmam Hatip Lisesi, Sağlık Lisesi, Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. 260 öğrencinin katıldığı etkinlikte Boğlan Mahallesi Erozyon Kontrol ve Ağaçlandırma Sahasına bin adet fidan dikildi.

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Yunus Esen; “Öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik aslında fidan ekmek için hiç bir zaman geç olmadığını ve ne kadar erken ekersek gelecek nesle o kadar yetişmiş ağaç bırakacağımızı göstermektedir. Ben insanların silaha yaptıkları harcamanın onda birini dünyayı kurmak için harcasalar yeterlidir diye düşünüyorum. Yapmamız gereken tek şey mevcut ormanları korumak, yeni fidanlar dikmek ve israfı önleyip geri dönüştürülebilen her şeyi dönüştürmektir. İnsanoğlu sanırım bazı acı olayları yaşadıktan sonra bu yolu deneyecektir. Biz de bunun farkında olarak az çok demeyip bin fidanı fidanlarımıza yani çocuklarımıza ektirdik. Umarım daha fazlasını başarırız”dedi.