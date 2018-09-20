Solhan'da sporculara malzeme desteği

Bingöl'ün Solhan ilçesinde genç sporculara malzeme desteği verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki 34 sporcuya spor ayakkabı tişört ve eşofman dağıtıldı. Sporcuların ihtiyaçlarının Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Nafiz Çapın ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandığı bildirildi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldız;"Bizler bugünlerde onları nasıl yetiştirirsek yarınlarda karşımıza öyle çıkacaklardır. O yüzden biz bu konularda imkanlar dahilinde hiçbir şekilde farklı bir şey düşünmedik her zaman yardımcı olmayı, desteklemeyi ve akabinde de başarılarını bekliyoruz. Gençlerimize de bu şekilde güveniyoruz. Gerçekten çok başarılı çocuklarımız var"dedi.

İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş ise “Kendinizi hep dünya Atletizm şampiyonasında hayal edin. Hatta kurdeleye sizin vurduğunuzu düşünün. Dünya Şampiyonluğunu hayal etmezseniz antrenör bile olamazsınız. Daha aşağısını düşünmeyin daha aşağısını hayal dahi etmeyin. Bu arada koşarken kendinizi hem kitap okuma ve sosyal ilişkiler konusunda geliştirin. Sadece koşmayın, bizler düşünen insanlarız. Sadece kas yaparak değil fikir üreterek de bir şekilde farklılığımızı ortaya koymamız lazım. Ben Atletizm dünya şampiyonu kimdir bilmiyorum tahminimce mutlaka bir Afrikalıdır. Koşmalıyız ama değerler dünyamızın olması gerektiğini düşünüyorum. Karşılığını sadece sizin almamanız lazım. Sizin isminizden dolayı Solhan'ın, Türkiye'nin adının duyurulması lazım"diye konuştu.