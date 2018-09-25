Sosyal medya aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ayakkabı ihtiyacını gideriyor

Bingöl'de bir esnaf sosyal medyadan paylaşım yaparak, ihtiyacı olan öğrencilerin ayakkabı ihtiyacını gidererek örnek bir davranış sergiledi.

Solhan ilçesinde ayakkabıcı dükkanı olan Rüzgar Bahçıvan, çocuğuna okul için pantolon alamadığı için intihar ettiği öne sürülen babanın haberini görmesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere kapısını açtı. Bahçıvan sosyal medya hesabından "Maddi imkansızlıklar yüzünden okul sezonunda çocuklarına ayakkabı alamayan ihtiyaç sahibi aileleri dükkanımıza bekleriz” notunu paylaştı. Bu paylaşım sonrası Solhan ve Gebze'den bazı öğretmenlerin kendisine ulaştığını belirten Bahçıvan, 11 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını giderdi.

Sosyal medya hesabından duyurduğu kampanya hakkında bilgi veren Bahçıvan, “Öğrencisine ayakkabı alamayan ihtiyaç sahibi ailelerimiz varsa bana ulaşabilirler. Sosyal medya hesabımda yaptığım paylaştım sonrasında kendi ilçemizde 4 talep geldi. Kocaeli Gebze'den 7 ihtiyaç sahibi öğrenci için bana ulaştılar. Öğretmen arkadaşlar bize ulaşıp öğrencilerimizin durumunun olmadığını bildirdiler. Biz de kendilerine yardımcı olacağımız sözünü verdik. İhtiyaç sahibi kim varsa onlara kapımız her zaman açık. Bu kampanyamız dükkanımız olduğu sürece herkese hitap edecek. Durumu olmayan kim varsa kapımız açıktır. Mülk Allah'ın biz de emanetçileriyiz” ifadelerini kullandı.